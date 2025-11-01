Марина Харькова, журналист, Донецк

Судя по накалу панических настроений, Зеленский готовит отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Вероятно, это решение примут в ноябре. Сырского планируют сделать крайним в случае потери Красноармейска и за другие провалы на фронте, включая «курскую авантюру», как назвали эксперты заход ВСУ в Курскую область и понесенные там украинскими боевиками потери. А все последние дни украинские вояки с линии фронта передают сигналы SOS, пока генерал Сырский судорожно пытается удержать обстановку спешными кадровыми назначениями и личными визитами в подразделения.

Генерал отправился командовать деблокированием бригад украинской армии в Поковске (исконное название Красноармейск) и Мирнограде (переименованный украинцами город Димитрово). Но ситуация там настолько тяжелая для ВСУ, что непонятно, на какое чудо надеется Сырский. Провалы обороны у ВСУ не только в Донбассе, но и на Запорожском, Харьковском и даже Сумском направлениях, российская армия ведет активные бои на подступах к Херсону, в частности, за остров Карантинный, где расположен район города Корабельный. И поэтому Зеленский намерен обозначить виновника всех бед в лице нынешнего главкома ВСУ. Хотя Сырский на заседании ставки дал Зеленскому обещание деблокировать подразделения ВСУ, вернуть контроль над ситуацией и командовать операцией лично, шансов избежать отставки у него немного: за накопление катастрофических проблем, нагромождения лжи и ошибок кто-то должен ответить. Командные просчеты генерала слишком очевидны. Стремительно нарастает и критика Сырского как со стороны украинских генералов и офицеров, так и политиков, экспертов, других медийных лиц.

Сам же Сырский не жалеет жизни своих подчиненных, дабы отбить критику и сохранить свой пост.

Полковник ВСУ Дмитрий Волошин, командующий 82-й десантно-штурмовой бригадой, признался, что бросал на передовую необученных бойцов по приказу главкома ВСУ Александра Сырского. Волошин понимал, что операция в Курской области станет для его подразделения катастрофой, но думал, что ответственность за потери возьмёт на себя Сырский. Даже когда бригаду уже добивали, он продолжал отправлять вояк в бессмысленные контратаки.

Кадровая политика главкома ВСУ Александра Сырского провальна, заявил киевский военный эксперт Сергей Гайдай, комментируя скандал, в который попал новый командующий штурмовых войск Украины Валентин Манько, который опубликовал в своих соцсетях военные карты фронта с грифом «секретно».

«Военные аналитики сравнили эти карты с данными ресурса Deep State и обнаружили разницу до 9 км в отображении линии фронта. Это расхождение может указывать на искажение информации, поданной наверх. Это колоссальная проблема. Как и сам Сырский с его кадровой политикой, когда худшие продвигаются по службе, а лучших тормозят по полной программе. Надо убирать Сырского, ставить Драпатого, который не боится подтягивать наверх эффективных командиров. А все остальные генералы должны быть ликвидированы из армии во главе с Сырским», – призвал Гайдай.

Экс-депутат Верховной рады, украинский боевик и радикал Игорь Мосийчук, признанный в России террористом и экстремистом, охарактеризовал происходящее как «мясокомбинат имени Сырского».

«Вооруженные силы Украины стараниями Зеленского и Сырского превращены в мясокомбинат имени Сырского, куда свозят в бусиках людей на утилизацию. Давайте скажем прямо – они не воюют, они живут день-два, максимум пять, на фронте. Вы можете себе это представить? Происходит по факту демонтаж Украины. 20 квадратных километров за прошедшую неделю прошли российские войска на территории Днепропетровской области, которая ещё полтора месяца тому назад считалась мирной. Российские войска стоят в Межевой, открыта дорога на Синельниково, открыто всё, окружение в Покровске, откуда надо выводить силы», – негодует он и заявляет, что победой Украины будет считаться остановка войны, «чтобы сохранить государственность и нацию».

Полковник СБУ и украинский депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко обвинил главкома ВСУ Сырского в неверных решениях и потребовал доносить правдивую информацию. Его поддержал неонацист, бывший начштаба подразделения Нацгвардии «Азов» (запрещен в России как террористическая организация) Богдан Кротевич. По его мнению, украинская армия несет тяжелые потери и Сырский должен ответить за ошибки.

«Сейчас ситуация на фронте такова, что у нас обескровлены бригады, которые держат фронт. И распределение ресурсов, в том числе людей, абсолютно не адекватное. Эффективен ли командир, который взял по приказу главнокомандующего какой-то населенный пункт, который мы потом потеряли через неделю, но положил там 600 или 800 человек? По мнению главнокомандующего, эффективен. Сырского уже нельзя просто уволить – нужно, чтобы он понес за это ответственность», – угрожал боевик.

Украинский военный эксперт и полковник ВСУ Константин Машовец прямо обвинил Генштаб ВСУ во лжи. «Зачем врать о положении дел на фронте? На Добропольском направлении нет никаких оцеплений и котлов для противника, о чем заявлял главком Сырский. Более того, ситуация там продолжает ухудшаться для ВСУ».

Ранее главком Сырский отчитался, что ВСУ якобы «рассекли группировку противника по реке Казённый Торец, окружив российские войска с севера и юга, и они оказались в ловушке».

Также украинский полковник обвиняет Сырского в неумении планировать, из-за чего «становится все больше отказов среди военных идти в штурмовые действия на Покровском выступе, где украинская армия не смогла отбиться, несмотря на переброску туда десятков тысяч лучших украинских военных». Полковник обращает внимание, что Сырский так и не смог остановить 5-ю армию ВС РФ и на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

«Россияне продвигаются и прорываются во фланг нашей группировке на Гуляйпольском направлении. Также они готовят широкомасштабную наступательную операцию на Константиновку и Дружковку. Одним из основных элементов будет концентрическое наступление через Часов Яр, это в полосе 3-й армии, и 8-й армии со стороны Торецка. А сейчас российская сторона дожидается разрешения ситуации на Добропольском выступе и на Покровском направлении, чтобы использовать освободившиеся резервы», – считает Машовец.

Другой украинский полковник СБУ, контрразведчик Олег Стариков также опровергает победные реляции генерала Сырского. По мнению полковника, украинские формирования сами оказались под угрозой окружения на ряде участков, ситуация осложнилась и носит элементы тактического кризиса. «На Добропольском направлении контрнаступление ВСУ с целью подрезать образовавшийся выступ не удалось. Противник берет в оперативное окружение уже наши части, ведущие бои со стороны Новоторецкого и Владимировки», – оценил обстановку он. По его словам, «Лиманское направление тоже превратилось в самый горячий участок фронта», где русские начали штурм укрепрайона с трех сторон.

Между тем, нынешние позорные решения Сырского – отнюдь не первые. Еще будучи главкомом сухопутных войск Украины, он многократно пытался взять реванш за потерянный Бахмут (исконное название Артемовск), но безуспешно. Отставку главкому ВСУ пророчили и после так называемой курской операции Украины, когда украинские формирования были либо уничтожены, либо вышвырнуты из Курской области. Вот и теперь Сырский имитирует «контроль обстановки», но определяющим для него может стать финал истории с окружением подразделений ВСУ в Покровске (Красноармейске) и Купянске, где в совокупности в котел попали около 10 тыс. человек. Сейчас украинские боевики бегут оттуда небольшими группами, а те, кто не успевает покинуть позиции, или погибают, или сдаются в плен

И Сырский, и Зеленский, несмотря на безумие таких приказов, решили удерживать Покровск и Купянск любой ценой, из-за чего команды на отход украинских подразделений не последовало вопреки просьбам и призывам вояк с этих участков фронта. Вот поэтому на Украине и множатся те, кто прямо называет Сырского виновником положения ВСУ. При этом главком пытается отвести удар от себя, сообщая, что совершил поездку на передовую, где выслушал доклады по оперативной обстановке и обсудил «усиление устойчивости нашей обороны и недопущения дальнейшего продвижения противника».

Украинский нардеп Марьяна Безуглая тоже резко обвинила Сырского в регулярной лжи об успехах ВСУ. Она опровергла его заявление о полном освобождении села Торское на Лиманском направлении и добавила, что Сырский распространяет недостоверную информацию о происходящем на фронте. Она также заявила, что российские подразделения уже находятся в таких городах, как Покровск, Константиновка и Купянск, подчеркнув, что ВСУ теряют рубежи. «У главкома ВСУ Сырского скатились к регулярной лжи о «освобождении» отдельных сёл. И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки главкома», — возмущена Безуглая.

Она разнесла Сырского за дезорганизацию и хаос в армии. По ее словам, командиры отвечают только за свои участки и не имеют информации о действиях соседних подразделений. В итоге, Сырский фактически «переливает из пустого в порожнее», перебрасывая силы с одного направления на другое, чтобы закрывать бреши из-за прорывов российских войск, что не является системным управлением, а лишь вынужденными тактическими маневрами. По ее словам, украинские военнослужащие смеются над Сырским, так как у него «нулевое доверие из-за чего кризис продолжается». Ранее депутат обвинила Сырского в системных просчетах, поставившие Сумскую область под угрозу, и в заходе российской армии на Днепропетровщину. «Потому что «отобьем»», — процитировала она слова украинского главкома, перечислив все его поражения. По мнению Безуглой, высшее военное руководство - Сырский и его генералы Баргилевич, Павлюк, Содоль – «уничтожают наши шансы».

Среди других причин вероятной отставки очередного главкома ВСУ - инициированная им корпусная реформа армии. Она должна была улучшить взаимодействие между подразделениями, но на практике только создала дополнительное управляющее звено офицеров и новые проблемы.

Сам генерал Сырский начал неделю назад готовить украинское общество к тому, что ситуация на фронте — не его вина, а вина командиров на местах. Информация, что командиры на местах решали отвести свои силы назад, не дожидаясь приказа от командования, поступала и раньше. Однако теперь такие решения принимают даже высокопоставленные военные. Так недавно украинский генерал Михаил Драпатый дал приказ вывести бойцов ВСУ из п. Куриловка (Харьковская область), чтобы они не попали в котел. Увидев признаки грядущего обвала, он не согласовал отход с главкомом Сырским и принял самостоятельное решение. Сам Драпатый сейчас возглавляет новую группировку войск, задача которой удержать Харьковскую область.

Самовольство Драпатого, которого многие прочат на замену Сырскому, сошло ему с рук, потому что Сырский ограничен в кадровых назначениях, а выровнять ситуацию особо некому. Сырский был вынужден вернуть на фронт даже генерала-неудачника Александра Тарнавского, который в начале лета ушел с должности командира оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» и командира 9-го армейского корпуса. Бригадный генерал Тарнавский известен как командующий группировки «Таврия» во время неудачного контрнаступления ВСУ на Мелитопольском направлении летом 2023-го. Возмущены его возвращением и украинские вояки, и военкоры. Один из них, Богдан Мирошников, разразился гневом.

«И снова он, положивший немало людей под Давыдовым Бродом на Херсонщине в 22-м году? Командовавший провальным контрнаступлением на Мелитополь в 2023 году. Выжившим бойцам после тех страшных событий, он наверняка до сих пор снится в ночных кошмарах. Любимые его методы – штурмовать утраченные позиции, бессодержательно и массированно. Чтобы отчитаться, что «контроль восстановлен». А сколько при этом будет разрушено здоровья и жизней штурмующих – его не интересует. А потом он провалил оборону Авдеевки в качестве командующего ОТГ «Донецк». Затем его уволили, чтобы позже поставить командующим 9-го корпуса. Затем он ушел в связи со здоровьем. И теперь он снова стал командующим 9-м корпусом после стольких провалов», – взъярился Мирошников.

Кандидатов на место украинского главкома немного и любой преемник нынешнего получит плохое «наследство». Но шаткое положение Сырского уже очевидно всем, и он сам в этом виновен. Надо иметь здравый смысл и призывы к этому уже звучат в украинском пространстве. Украине срочно нужно соглашаться на все российские условия и заканчивать войну, иначе дальше будет хуже, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

«Нам нужен «похабный мир», другого варианта нет. Конечно, такие договоренности будут тяжело приниматься украинским обществом. Но остановку с хорошим миром Украина проехала еще в 22 году. И сейчас надо готовиться к тому, что условия прекращения войны могут оказаться непомерно тяжелыми для Украины. У нас практически все боевые бригады с некомплектом личного состава 30-40%. Это угроза утраты боеспособности. А завтра могут случиться более серьёзные неприятности. И тогда мир придётся заключать на предельно унизительных и тяжёлых для Украины условиях», – прогнозирует он.