Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении испытаний ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News обвинил Россию, а также КНДР, КНР, Пакистан и другие страны в секретном проведении подземных испытаний ядерного оружия.

"Но они не рассказывают вам об этом. И, знаете, какими бы могущественными эти ядерные вооружения ни были, мир огромен. Совсем не обязательно знать, где они проводят испытания. Они проводят их глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию", - сказал он.

"Они проводят испытания, а мы - нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается проводить определенные виды испытаний другого уровня. Но Россия проводит испытания. И Китай действительно проводит испытания, и мы тоже будем их проводить", - отметил американский лидер, подчеркнув, что, по его мнению, аналогичные тесты проводят КНДР и Пакистан.

"У США лучшее ядерное оружие, и именно я его обновил и построил за четыре года первого президентского срока. И я ненавидел это делать, поскольку о разрушительной способности этого даже не хочется говорить", - указал он.

"Если арсеналы ядерного оружия у нас есть, то мы должны их испытывать, иначе будет неизвестно, как они будут работать. И мы не хотели бы их когда-либо использовать", - заключил политик.

Решение о возобновлении ядерных испытаний Трамп огласил 29 октября. При этом ни он, ни другие должностные лица администрации США не уточнили, идет ли речь о подрыве ядерных зарядов.