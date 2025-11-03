Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2025 / 14:07
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.8861
EUR
03/11
93.3848
Новости часа
Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Ким Чен Ыном Rebelión: российская ракета "Буревестник" вернет Западу здравомыслие
Москва
3 ноября 2025 / 14:07
Котировки
USD
03/11
80.8861
0.0000
EUR
03/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Политика
Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении испытаний ядерного оружия
3 ноября 2025 / 10:18
Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении испытаний ядерного оружия
© AP Photo/Джулия Демари Нихинсон/ТАСС

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News обвинил Россию, а также КНДР, КНР, Пакистан и другие страны в секретном проведении подземных испытаний ядерного оружия.

"Но они не рассказывают вам об этом. И, знаете, какими бы могущественными эти ядерные вооружения ни были, мир огромен. Совсем не обязательно знать, где они проводят испытания. Они проводят их глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию", - сказал он.

"Они проводят испытания, а мы - нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается проводить определенные виды испытаний другого уровня. Но Россия проводит испытания. И Китай действительно проводит испытания, и мы тоже будем их проводить", - отметил американский лидер, подчеркнув, что, по его мнению, аналогичные тесты проводят КНДР и Пакистан.

"У США лучшее ядерное оружие, и именно я его обновил и построил за четыре года первого президентского срока. И я ненавидел это делать, поскольку о разрушительной способности этого даже не хочется говорить", - указал он.

"Если арсеналы ядерного оружия у нас есть, то мы должны их испытывать, иначе будет неизвестно, как они будут работать. И мы не хотели бы их когда-либо использовать", - заключил политик.

Решение о возобновлении ядерных испытаний Трамп огласил 29 октября. При этом ни он, ни другие должностные лица администрации США не уточнили, идет ли речь о подрыве ядерных зарядов.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:36
Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Ким Чен Ыном
11:20
Rebelión: российская ракета "Буревестник" вернет Западу здравомыслие
10:59
В России с 2026 года станет доступна новая налоговая выплата для семей с детьми
10:43
Мишустин и Ли Цян проводят переговоры
10:18
Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении испытаний ядерного оружия
21:30
CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk
21:12
ТАСС: Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке
20:44
Трамп не ответил, намерены ли США проводить взрывные ядерные испытания
20:30
Лукашенко обозначил сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
20:15
CAS постановил допустить саночников из России до международных соревнований
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения