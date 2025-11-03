Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 ноября 2025 / 14:08
Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Ким Чен Ыном Rebelión: российская ракета "Буревестник" вернет Западу здравомыслие
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Мишустин и Ли Цян проводят переговоры
3 ноября 2025 / 10:43
Мишустин и Ли Цян проводят переговоры
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с церемонии фотографирования в государственной резиденции "Сиху" ("Западное озеро"). После этого они удалились в зал "Сянъи", где продолжили общение.

Главу российского кабмина сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в беседе приняли участие посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Росатома Алексей Лихачев.

Перед началом официальной встречи Мишустин и Ли Цян пообщались в неформальной обстановке. Встреча состоялась на одной из вилл на берегу озера Сиху, внесенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
