Мишустин и Ли Цян проводят переговоры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с церемонии фотографирования в государственной резиденции "Сиху" ("Западное озеро"). После этого они удалились в зал "Сянъи", где продолжили общение.

Главу российского кабмина сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в беседе приняли участие посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Росатома Алексей Лихачев.

Перед началом официальной встречи Мишустин и Ли Цян пообщались в неформальной обстановке. Встреча состоялась на одной из вилл на берегу озера Сиху, внесенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.