3 ноября 2025 / 14:08
Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Ким Чен Ыном Rebelión: российская ракета "Буревестник" вернет Западу здравомыслие
В России с 2026 года станет доступна новая налоговая выплата для семей с детьми
3 ноября 2025 / 10:59
В России с 2026 года станет доступна новая налоговая выплата для семей с детьми
© Игорь Онучин/ ТАСС

С начала 2026 года россиянам станет доступна ежегодная семейная выплата. Это следует из подписанного в 2024 году базового закона о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми.

Таким образом, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. Вместе с тем размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что заявление на выплату можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Порядок учета доходов при назначении выплаты аналогичен единому пособию. При расчете среднедушевого дохода будут учитываться такие доходы семьи: зарплата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам (за исключением процентов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой), единое пособие.

