Испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" принудят политиков на Западе действовать, исходя из реализма. Соответствующую точку зрения изложило испанское издание Rebelión.

"Ракета "Буревестник" призвана вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжать войну, развязанную ими на Украине", - указывается в материале.

Как отмечается, это, в первую очередь, касается Великобритании, Франции и США, так как Россия не только превосходит их по величине арсенала ядерных боеголовок, но и "благодаря новой ракете", располагает оружием, которого нет у других ядерных держав.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября информировал о завершении испытаний "Буревестника". В ходе испытаний ракета оставалась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что, по словам Герасимова, не является пределом.