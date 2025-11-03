Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Диалог по корейской проблеме
Политика
Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Ким Чен Ыном
3 ноября 2025 / 11:36
Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Ким Чен Ыном
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности провести личные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и уже уведомила об этом Пхеньян. Об этом она сообщила в ходе мероприятия, посвященного проблеме японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

"Я уже передала северокорейской стороне сообщение о том, что я хотела бы провести встречу на высшем уровне", - цитирует ее агентство Kyodo. Такаити отметила, что хотела бы добиться прорыва в этой связи и решить проблему похищенных граждан в рамках своего премьерского срока.

Тема похищенных граждан - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам переданы останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства двух стран договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе КНДР.

В марте прошлого года сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она отметила, что Япония пытается усомниться в "суверенитете КНДР, используя такие выражения, как "ядерные и ракетные проблемы". Вместе с тем Ким Ё Чжон в очередной раз подчеркнула, что вопрос о похищенных японских гражданах является решенным. 

