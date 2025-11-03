Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 ноября 2025 / 15:39
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
3 ноября 2025 / 11:57
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 3 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрировал рост в начале торгов и потом перешел к снижению.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,46% и торговался на уровне 2 569,76 пункта, индекс РТС также рос на 1,46% и составлял 1 000,86 пункта. Курс юаня рос на 5,95 коп. и находился на отметке в 11,32 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 574,56 (+1,65%), индекс РТС составлял 1 002,7 пункта (+1,65%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,2485 руб. (-1,2 коп.).

