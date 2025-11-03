Трамп заявил, что не рассматривает передачу Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Во время полета из штата Флорида в Вашингтон у американского лидера поинтересовались, передаст ли его администрация Киеву эти ракеты. "Нет", - ответил Трамп. На уточняющий вопрос, рассматривает ли он такой шаг, глава Белого дома ответил: "Нет, на самом деле нет".

Вместе с тем, по его словам, эта позиция может измениться. "Но в настоящее время я этого не делаю", - добавил политик.