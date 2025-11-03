Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Безопасность
Трамп заявил, что не рассматривает передачу Tomahawk Украине
3 ноября 2025 / 12:17
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.
Во время полета из штата Флорида в Вашингтон у американского лидера поинтересовались, передаст ли его администрация Киеву эти ракеты. "Нет", - ответил Трамп. На уточняющий вопрос, рассматривает ли он такой шаг, глава Белого дома ответил: "Нет, на самом деле нет".
Вместе с тем, по его словам, эта позиция может измениться. "Но в настоящее время я этого не делаю", - добавил политик.