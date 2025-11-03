Володин: в России вступил в силу закон о блокировке sim-карт при превышении лимита

В 2025 году было принято десять федеральных законов, нацеленных на борьбу с мошенничеством, уже в первом полугодии удалось остановить рост числа киберпреступлений. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

По его словам, данные Генпрокуратуры и МВД говорят о том, что впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Предварительные результаты реализации норм законов свидетельствуют о том, что созданная система позволяет уберечь россиян от действий кибермошенников и финансовых потерь, указал Володин.

Он отметил, что вступила в силу норма федерального закона, позволяющая блокировать sim-карты при превышении лимита, по ней гражданину РФ можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранту - не более 10.

Спикер палаты также сообщил, что согласно информации Роскомнадзора, в октябре зафиксировали превышение порога по числу sim-карт у 89 тыс. российских абонентов, на которых оформлено порядка 6,5 млн телефонных номеров, и у 37 тыс. мигрантов с 757 тыс. sim-карт. С 1 ноября им не имеют права предоставлять услуги по абонентским номерам.

Проверить количество sim-карт можно на "Госуслугах" в специальном разделе, там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи, написал Володин. Сервисом за два месяца воспользовались порядка 200 тыс. человек, уточнил он.