1 ноября 2025 / 11:13
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали авиабомбу, снаряд РСЗО HIMARS, 365 БПЛА ВСУ
3 ноября 2025 / 12:59
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали авиабомбу, снаряд РСЗО HIMARS, 365 БПЛА ВСУ
© Алексей Коновалов/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 365 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 823 танка и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники. 

