Медведев: чем больше расходы Запада на Киев, тем больше земель вернется в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что чем больше Запад потратит средств на поддержку Украины, тем больше по итогу территорий вернется в состав России и тем страшнее будет конец киевского режима. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

Представителей украинских властей, растративших за несколько лет миллиарды долларов западного финансирования, он назвал "кровавыми киевскими клоунами" (ККК).

"Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", - указал политик.

По его словам, даже с учетом воровства киевского режима, Запад выделил Украине "закритично много". "На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - заключил Медведев.