Эрдоган: Израиль делает все возможное, чтобы помешать процессу восстановления Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Израиль делает все возможное, чтобы помешать доставке гуманитарной помощи жителям Газы и переходу к процессу восстановления анклава.

"В Израиле мы имеем дело с властями, которые с момента заключения соглашения о прекращении огня убили свыше 200 невинных людей, продолжая свою оккупацию. Эти нападения направлены против мира. Но такие действия Израиля никогда не помешают нашему стремлению к справедливому и долгосрочному решению палестинского вопроса. На нынешнем этапе мы должны нарастить гуманитарную помощь жителям Газы и затем начать восстановительные работы. Израильское правительство делает все возможное, чтобы помешать этому", - сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле.

По его словам, "план восстановления Газы, разработанный Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества, должен быть немедленно реализован". "Со временем мы будем действовать решительнее. Я также выражаю искреннюю благодарность президенту США Дональду Трампу за активную позицию, проявленную им в вопросе установлении режима прекращения огня. Движение ХАМАС, похоже, полно решимости соблюдать соглашение", - указал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что арабские и мусульманские страны "не допустят ни аннексии Западного берега Иордана, ни изменения статуса Иерусалима".