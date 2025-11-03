Китай уверен в перспективах развития отношений с РФ

Китай убежден, что перспективы у российско-китайских отношений широкие. С аким заявлением в ходе 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран выступил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"В условиях новых внешних рисков и вызовов Китай и Россия неизменно друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять. Мы полны уверенности в перспективах отношений между нашими странами", - отметил он.

Ли Цян также обратил внимание, что в течение года двусторонняя межправительственная комиссия и профильные ведомства на основе договоренностей лидеров РФ и КНР в соответствии с согласованными задачами и поручениями, данными по итогам 29-й встречи премьеров двух стран, "планомерно продвигали сотрудничество по всем направлениям и достигли важных результатов". Он указал, что провел глубокий обмен мнениями по ключевым вопросам сотрудничества в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, подчеркнув, что удалось выйти на "немало договоренностей".

"Надеюсь, что в рамках сегодняшней встречи наши команды смогут обобщить проделанную работу и сверить часы по вопросам, представляющим взаимный интерес, объединят усилия для разработки планов по приоритетам сотрудничества на следующем этапе, чтобы всеобъемлющее практическое сотрудничество продвигалось по пути, указанному нашими лидерами, и принесло больше плодов на благо наших народов", - заключил премьер Госсовета КНР.