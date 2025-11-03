Российские ВС освободили 24 здания в Димитрове в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжает расширять зону контроля в городе. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", - говорится в сообщении.