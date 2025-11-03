Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Безопасность
Российские ВС освободили 24 здания в Димитрове в ДНР
3 ноября 2025 / 13:59
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Группировка войск "Центр" освободила 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжает расширять зону контроля в городе. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", - говорится в сообщении.