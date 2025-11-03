Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы

Президент Сербии Александар Вучич в интервью германскому журналу Cicero рассказал, что обратился к Европейскому союзу с предложением купить у его страны боеприпасы.

"Мы производим больше боеприпасов, чем Франция. Я не хочу выглядеть как некто, кто постоянно снабжает стороны конфликта боеприпасами, но в Европе нуждаются в них", - отметил он. "Так что я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и взять все, что у нас есть", - сказал Вучич, добавив, что, по его мнению, "это был бы феноменальный вклад" в обеспечение европейской безопасности со стороны Белграда.

Вместе с тем сербский лидер указал, что "покупатели могут делать с боеприпасами все, что захотят". "Нам просто нужен долгосрочный контракт, с тем чтобы мы могли планировать", - пояснил он. Вучич также заявил о готовности своей страны "сотрудничать с европейскими армиями" и "повысить присутствие с европейскими силами".