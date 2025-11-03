Трамп полагает, что Иран не обладает ядерным потенциалом

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News выступил с утверждением о том, что Иран на сегодняшний день не обладает возможностями в ядерной сфере.

"Нет, у них нет ядерного потенциала", - отметил он.

Некоторое время назад глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что власти исламской республики намерены продолжать обогащение урана в мирных целях и исключают возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.