Миронов предложил предоставлять россиянам социальные квартиры с правом выкупа

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил предоставлять гражданам квартиры в социальный найм с дальнейшим правом выкупа.

"Социальный найм. Необходимо давать людям возможность сегодня жить, пока они накопят деньги на квартиру. Давать хорошие, нормальные квартиры, где может быть действительно много детей в социальный найм, возможно, с правом дальнейшего выкупа", - сказал он в беседе с ТАСС.

Еще одна из инициатив партии - это создание стройсберкасс. Миронов отметил, что ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал такую идею. "По-простому скажу - это в 2,5 раза дешевле, чем ипотека. У россиян будет возможность накопить деньги на квартиру через стройсберкассы", - указал депутат.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо снижать ставку семейной ипотеки для многодетных семей до 2%.