Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2025 / 17:11
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.8861
EUR
03/11
93.3848
Новости часа
Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Демпартией для завершения шатдауна Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
Москва
3 ноября 2025 / 17:11
Котировки
USD
03/11
80.8861
0.0000
EUR
03/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Миронов предложил предоставлять россиянам социальные квартиры с правом выкупа
3 ноября 2025 / 14:43
Миронов предложил предоставлять россиянам социальные квартиры с правом выкупа
© Артем Геодакян/ ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил предоставлять гражданам квартиры в социальный найм с дальнейшим правом выкупа.

"Социальный найм. Необходимо давать людям возможность сегодня жить, пока они накопят деньги на квартиру. Давать хорошие, нормальные квартиры, где может быть действительно много детей в социальный найм, возможно, с правом дальнейшего выкупа", - сказал он в беседе с ТАСС.

Еще одна из инициатив партии - это создание стройсберкасс. Миронов отметил, что ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал такую идею. "По-простому скажу - это в 2,5 раза дешевле, чем ипотека. У россиян будет возможность накопить деньги на квартиру через стройсберкассы", - указал депутат.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо снижать ставку семейной ипотеки для многодетных семей до 2%. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Демпартией для завершения шатдауна
15:45
Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
15:30
Орбан: ЕС намерен изъять российские активы из-за отсутствия средств на поддержку Киева
15:13
По итогам встречи глав правительств РФ и КНР подписаны девять документов
14:59
Российские ВС ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
14:43
Миронов предложил предоставлять россиянам социальные квартиры с правом выкупа
14:28
Трамп полагает, что Иран не обладает ядерным потенциалом
14:15
Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы
13:59
Российские ВС освободили 24 здания в Димитрове в ДНР
13:45
Китай уверен в перспективах развития отношений с РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения