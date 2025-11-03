Вооруженные силы РФ в качестве реакции на террористические атаки Киева ударили высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим их энергетическим объектам и военному аэродрому. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что групповой удар был нанесен ночью 3 ноября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Атака велась высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. ВС РФ в том числе применяли гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА для ударов по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе военной техники и вооружения противника.

В МО РФ уточнили, что цели удара были достигнуты, все заданные объекты поражены.