Политика
По итогам встречи глав правительств РФ и КНР подписаны девять документов
3 ноября 2025 / 15:13
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, состоявшейся в Ханчжоу.
Мишустин 3 ноября прибыл в Китай с двухдневным визитом. В городе Ханчжоу прошла 30-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР.
Кроме того, в присутствии глав правительств были подписаны восемь документов, в том числе о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и СМИ.