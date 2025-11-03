Орбан: ЕС намерен изъять российские активы из-за отсутствия средств на поддержку Киева

Европейский союз исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и намерен компенсировать нехватку средств за счет конфискации активов РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что его страна не будет участвовать в подобных действиях.

Глава венгерского правительства обратил внимание, что согласно оценкам британского журнала The Economist, "Украине для продолжения войны потребуется порядка $400 млрд в течение следующих четырех лет". "Оружие, восстановление, пенсии, зарплаты… И снова ожидается, что счет оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Вот почему Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных", - акцентировал политик.

Он подчеркнул, что аналогичного мнения придерживается ряд других стран, но в отличие от них Будапешт говорит об этом открыто. "Именно поэтому Брюссель продолжает нападки на нас", - отметил Орбан. "Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись на Украину!" - добавил он.