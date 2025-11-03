Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2025 / 17:11
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.8861
EUR
03/11
93.3848
Новости часа
Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Демпартией для завершения шатдауна Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
Москва
3 ноября 2025 / 17:11
Котировки
USD
03/11
80.8861
0.0000
EUR
03/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Социально-экономический кризис на Украние / Подрывная деятельность против России
Экономика
Орбан: ЕС намерен изъять российские активы из-за отсутствия средств на поддержку Киева
3 ноября 2025 / 15:30
Орбан: ЕС намерен изъять российские активы из-за отсутствия средств на поддержку Киева
© Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ТАСС

Европейский союз исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и намерен компенсировать нехватку средств за счет конфискации активов РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что его страна не будет участвовать в подобных действиях.

Глава венгерского правительства обратил внимание, что согласно оценкам британского журнала The Economist, "Украине для продолжения войны потребуется порядка $400 млрд в течение следующих четырех лет". "Оружие, восстановление, пенсии, зарплаты… И снова ожидается, что счет оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Вот почему Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных", - акцентировал политик.

Он подчеркнул, что аналогичного мнения придерживается ряд других стран, но в отличие от них Будапешт говорит об этом открыто. "Именно поэтому Брюссель продолжает нападки на нас", - отметил Орбан. "Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись на Украину!" - добавил он.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Демпартией для завершения шатдауна
15:45
Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
15:30
Орбан: ЕС намерен изъять российские активы из-за отсутствия средств на поддержку Киева
15:13
По итогам встречи глав правительств РФ и КНР подписаны девять документов
14:59
Российские ВС ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
14:43
Миронов предложил предоставлять россиянам социальные квартиры с правом выкупа
14:28
Трамп полагает, что Иран не обладает ядерным потенциалом
14:15
Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы
13:59
Российские ВС освободили 24 здания в Димитрове в ДНР
13:45
Китай уверен в перспективах развития отношений с РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения