Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20

Не менее 20 человек погибли при землетрясении на севере Афганистана. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на Минздрав Афганистана.

Уточняется, что также в результате стихии пострадали 320 человек.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Согласно ее информации, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают порядка 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.