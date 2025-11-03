Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Общество
Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
3 ноября 2025 / 15:45
© Haroon Sabawoon/ Anadolu via Getty Images/ТАСС
Не менее 20 человек погибли при землетрясении на севере Афганистана. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на Минздрав Афганистана.
Уточняется, что также в результате стихии пострадали 320 человек.
Геологическая служба США заявила, что землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Согласно ее информации, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают порядка 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.