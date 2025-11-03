Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Демпартией для завершения шатдауна

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что не намерен уступать шантажу со стороны оппозиционной ему Демократической партии и идти на сделку для завершения приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна).

Журналистка обратила внимание, что ранее американский лидер искусно находил компромиссы и избегал шатдаунов. "Я очень хорош в этом. Но я не буду делать этого, поддаваясь шантажу со стороны демократов, которые сбились с пути. С этими людьми что-то не так", - подчеркнул он.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что вскоре шатдаун завершится и финансирование американского правительства будет возобновлено. "Мы решим это. В конце концов, им придется проголосовать", - указал он.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представителям правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не удалось согласовать ряд статей расходов. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом свыше 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).