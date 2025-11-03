Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1500 военных
3 ноября 2025 / 16:15
© Алексей Коновалов/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 485 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 240 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 230. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 200 и более 490 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 255 солдат в зоне группировки "Восток" и более 70 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в российском оборонном ведомстве.