Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 485 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 240 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 230. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 200 и более 490 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 255 солдат в зоне группировки "Восток" и более 70 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в российском оборонном ведомстве.