Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1500 военных
3 ноября 2025 / 16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1500 военных
© Алексей Коновалов/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 485 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 240 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 230. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 200 и более 490 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 255 солдат в зоне группировки "Восток" и более 70 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в российском оборонном ведомстве.

16:45
Адмирал НАТО призвал начать мирные переговоры по Украине
16:27
Президент РФ присудил премию за вклад в укрепление единства нации
16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1500 военных
15:59
Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Демпартией для завершения шатдауна
15:45
Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
15:30
Орбан: ЕС намерен изъять российские активы из-за отсутствия средств на поддержку Киева
15:13
По итогам встречи глав правительств РФ и КНР подписаны девять документов
14:59
Российские ВС ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
14:43
Миронов предложил предоставлять россиянам социальные квартиры с правом выкупа
14:28
Трамп полагает, что Иран не обладает ядерным потенциалом
