Президент РФ присудил премию за вклад в укрепление единства нации

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня народного единства присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации 2025 года. Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

Постановление о присуждении премии было принято по рассмотрению предложения Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Премии и почетного звания лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации удостоены заместитель директора ООО "Открытия" Анна Габдуллина и ученый секретарь бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай" Павел Орлов.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.