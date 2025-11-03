Адмирал НАТО призвал начать мирные переговоры по Украине

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, глава Военного комитета НАТО, призвал начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает вещательная корпорация Би-би-си.

"Пришло время сесть и поговорить, поскольку конфликт на Украине - пустая трата жизней", - прокомментировал Драгоне положение дел на украинских фронтах с оперативной точки зрения.

Вместе с тем, по его словам, НАТО не собирается отказываться от поддержки Украины. Она продолжится до тех пор, пока Киев не окажется "за столом переговоров о долгосрочном мире", указал адмирал.