3 ноября 2025
1 ноября 2025
Адмирал НАТО призвал начать мирные переговоры по Украине
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, глава Военного комитета НАТО, призвал начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает вещательная корпорация Би-би-си.

"Пришло время сесть и поговорить, поскольку конфликт на Украине - пустая трата жизней", - прокомментировал Драгоне положение дел на украинских фронтах с оперативной точки зрения.

Вместе с тем, по его словам, НАТО не собирается отказываться от поддержки Украины. Она продолжится до тех пор, пока Киев не окажется "за столом переговоров о долгосрочном мире", указал адмирал. </p

