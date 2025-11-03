Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Новак отметил, что доля расчетов России и Китая в нацвалютах достигла 99%
3 ноября 2025 / 16:59
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Торговые расчеты между Россией и Китаем практически полностью переведены на национальные валюты, показатель составляет 99%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".
"И в торговом обороте расчеты осуществляются практически на 99% в национальных валютах", - указал он.
Вице-премьер отметил, что сфера энергетики составляет более трети всего торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. "Основные направления, конечно, - это нефтегазовое сотрудничество, электроэнергетика, угольная отрасль, возобновляемые источники энергии", - добавил он.