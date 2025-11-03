Новак отметил, что доля расчетов России и Китая в нацвалютах достигла 99%

Торговые расчеты между Россией и Китаем практически полностью переведены на национальные валюты, показатель составляет 99%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".

"И в торговом обороте расчеты осуществляются практически на 99% в национальных валютах", - указал он.

Вице-премьер отметил, что сфера энергетики составляет более трети всего торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. "Основные направления, конечно, - это нефтегазовое сотрудничество, электроэнергетика, угольная отрасль, возобновляемые источники энергии", - добавил он.