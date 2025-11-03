Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Политика
Трамп считает, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены
3 ноября 2025 / 17:15
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро на высшей государственной должности сочтены. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.
"Я бы сказал, что да, я так думаю", - ответил он на вопрос ведущей о том, сочтены ли дни Мадуро во главе Боливарианской Республики.