В Грузии собрали рекордный за 30 лет урожай винограда

В Грузии переработали до 336 тыс. тонн винограда, сбор был рекордным за последние три десятка лет. Об этом информировала пресс-служба Минсельхоза республики.

"В 2025 году в регионах виноградарства переработано до 336 тыс. тонн винограда. Это является рекордным показателем за последние 30 лет. Урожай сдали до 22 тыс. фермеров. Доходы фермеров составили 475 млн лари (свыше $175 млн). В процессе приема и переработки винограда участвовали более 500 винных заводов", - следует из сообщения.

В прошлом году в Грузии переработали 320 тыс. тонн винограда. Сбор урожая в стране почти завершен, кроме высокогорного региона Лечхуми, где он начнется в ближайшие дни, указали в Минсельхозе.

Большая часть переработанного винограда, 327 тыс. тонн, приходится на регион Кахети. Доходы от реализации винограда там составили 432 млн лари (около $160 млн).

Согласно данным министерства сельского хозяйства, рекордным оказался урожай и в регионе Рача. Там в текущем году собрали до 3 тыс. тонн винограда разных сортов, из которых наибольшая доля приходится на сорта Александроули и Муджуретули. Свой виноград сдали более 1,4 тыс. виноградарей. Их доход составил 23,5 млн лари (порядка $8,6 млн).