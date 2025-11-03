Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Хаменеи: сотрудничество с США невозможно, пока они поддерживают Израиль
3 ноября 2025 / 17:45
Хаменеи: сотрудничество с США невозможно, пока они поддерживают Израиль
© Majid Saeedi/ Getty Images/ТАСС

Сотрудничество между Ираном и США невозможно до тех пор, пока Вашингтон поддерживает Израиль и продолжает вмешиваться в дела Ближнего Востока. С таким заявлением выступил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

"Сотрудничество США с Ираном невозможно, учитывая продолжающуюся поддержку Америкой проклятого сионистского режима, а также наличие американских военных баз и вмешательство в дела региона", - сказал он при общении со студентами по случаю годовщины захвата посольства США в Тегеране в 1979 году.

Как отметил Хаменеи, наивно полагать, что все противоречия между Ираном и США кроются в лозунге "смерть Америке". "Противоречия между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами - это фундаментальные противоречия и столкновение интересов двух течений", - указал он. 

