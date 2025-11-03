Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ли Цян заявил о готовности КНР укреплять сопряжение стратегий развития с РФ
3 ноября 2025 / 17:59
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Китай выступает за активизацию координации стратегий экономического развития с Россией. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во время переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Ханчжоу.

"Китай готов укреплять сопряжение стратегий развития с Россией, расширять сотрудничество во всех областях, непрерывно развивать китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и продолжать вместе двигаться по пути модернизации", - сказал он.

Стороны также подтвердили, что стратегическое руководство лидеров двух стран является важной политической гарантией российско-китайских отношений и сотрудничества, передает Центральное телевидение Китая по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна. Кроме того, они выступили за расширение механизмов взаимодействия и наращивание инвестиций в сотрудничество между Москвой и Пекином. 

