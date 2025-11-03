Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Политика
Бывший президент Чехии Земан доставлен в больницу в Праге
3 ноября 2025 / 18:15
© Mateusz Wlodarczyk via Reuters Connect/ТАСС
Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован в пражской больнице Мотол. Соответствующее сообщение разместил его помощник Лубош Прохазка в соцсети X.
"Милош Земан с сегодняшнего дня вновь госпитализирован и помещен в больницу Мотол. Ему предстоит серьезное медицинское обследование. О состоянии здоровья бывшего главы государства в течение текущей недели проинформирует его семья", - говорится в сообщении.
Земан недавно перенес срочную операцию по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс, по данным новостного портала Blesk, образовался у 81-летнего экс-президента после недавнего бронхита.