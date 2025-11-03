Бывший президент Чехии Земан доставлен в больницу в Праге

Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован в пражской больнице Мотол. Соответствующее сообщение разместил его помощник Лубош Прохазка в соцсети X.

"Милош Земан с сегодняшнего дня вновь госпитализирован и помещен в больницу Мотол. Ему предстоит серьезное медицинское обследование. О состоянии здоровья бывшего главы государства в течение текущей недели проинформирует его семья", - говорится в сообщении.

Земан недавно перенес срочную операцию по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс, по данным новостного портала Blesk, образовался у 81-летнего экс-президента после недавнего бронхита.