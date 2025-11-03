Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 ноября 2025 / 20:14
Шойгу отметил, что в строй участников СВО встали все народы России Глава МО Бельгии обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по РФ
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Экономика
Трамп заявил, что в случае отмены таможенных пошлин экономика США "скатится в ад"
3 ноября 2025 / 18:32
Трамп заявил, что в случае отмены таможенных пошлин экономика США "скатится в ад"
Президент США Дональд Трамп полагает, что в случае признания незаконными таможенных пошлин Верховным судом американская экономика "скатится в ад". Соответствующую точку зрения он изложил в интервью телеканалу CBS News.

Ведущая поинтересовалась у главы Белого дома, как отразится на экономике Соединенных Штатов возможное решение Верховного суда страны о признании таможенных пошлин незаконными. "Я думаю, это принесет чрезмерный вред нашей стране и наша экономика скатится в ад", - сказал он. "На мой взгляд, это самая важная за 100 лет тема, обсуждаемая в Верховном суде", - отметил Трамп.

Верховный суд США назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих примененных американской администрацией пошлин. Разбирательство было инициировано в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, утверждая, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

2 апреля текущего года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее президент США менял тарифную ставку в отношении некоторых стран. 

