Экономика
Новак отметил, что Россия поставляет углеводороды в Китай на прежнем уровне
3 ноября 2025 / 18:44
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Поставки российских углеводородов в Китай остаются стабильными и примерно соответствуют показателям прошлого года даже в условиях санкционного давления. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".
По его словам, несмотря на санкции и сложности, уровень поставок в Китай сохраняется: за девять месяцев было поставлено 72 млн тонн нефти, а по газу отмечается рост на 31%, с выходом в 2025 году на проектные мощности "Силы Сибири" в 38 млрд куб. м газа.