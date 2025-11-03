Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество / Стихийные бедствия
Общество
TOLOnews: жертвами землетрясения в Афганистане стали 27 человек
3 ноября 2025 / 18:59
TOLOnews: жертвами землетрясения в Афганистане стали 27 человек
© AP Photo/ Wahidullah Kakar/ТАСС

Общее число пострадавших при землетрясении на севере Афганистана достигло 830, еще 27 человек погибли. Соответствующие данные приводит телеканал TOLOnews.

Сообщается, что наибольшее число жертв стихии было зафиксировано в провинциях Балх и Саманган.

Ранее СМИ информировали о 20 погибших и более 300 пострадавших.

В ночь на понедельник в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Баглан на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен существенный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры.

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают порядка 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. 

