TOLOnews: жертвами землетрясения в Афганистане стали 27 человек

Общее число пострадавших при землетрясении на севере Афганистана достигло 830, еще 27 человек погибли. Соответствующие данные приводит телеканал TOLOnews.

Сообщается, что наибольшее число жертв стихии было зафиксировано в провинциях Балх и Саманган.

Ранее СМИ информировали о 20 погибших и более 300 пострадавших.

В ночь на понедельник в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Баглан на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен существенный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры.

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают порядка 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.