TOLOnews: жертвами землетрясения в Афганистане стали 27 человек

Общество
© AP Photo/ Wahidullah Kakar/ТАСС
Общее число пострадавших при землетрясении на севере Афганистана достигло 830, еще 27 человек погибли. Соответствующие данные приводит телеканал TOLOnews.
Сообщается, что наибольшее число жертв стихии было зафиксировано в провинциях Балх и Саманган.
Ранее СМИ информировали о 20 погибших и более 300 пострадавших.
В ночь на понедельник в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Баглан на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен существенный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры.
Согласно данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают порядка 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.