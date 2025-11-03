Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Глава МО Бельгии обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по РФ
3 ноября 2025 / 19:16
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в очередной раз попытался оправдаться после своих угроз "стереть Москву с карты мира", указав, что газета De Morgen исказила его высказывания.

"Я думаю, что лучше прочитать интервью, которое я дал журналу Humo. De Morgen перефразировала мои слова в злобной, некорректной и несправедливой манере", - сказал он в интервью телеканалу RTBF.

Франкен заявил, что он не угрожал "стереть Москву с карты мира", а только говорил об ответе на гипотетический удар РФ по Бельгии. "Основной принцип НАТО на протяжении 76 лет - принцип второго удара. Когда на нас нападают, мы немедленно наносим удар по тем, кто на нас нападает", - сказал он.

Некоторое время назад российское посольство в комментарии к интервью бельгийского министра газете De Morgen назвало его угрозы совершенно ненормальными, полностью оторванными от реальности и представляющими собой маразм, подчеркнув, что врагом для европейской и бельгийской общественности является не Россия, а подобные политики, способные втянуть континент в новую войну. 

