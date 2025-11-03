Шойгу отметил, что в строй участников СВО встали все народы России

Представители всех народов России встали "в единый строй участников специальной военной операции". На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, выступая на полях международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"Основой российского государства служит наша многовековая история совместного проживания народов и защиты наших единых ценностей. Сегодня это наглядно подтверждают представители многих национальностей России, удостоенных высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы страны. Мы все вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших бойцов", - указал Шойгу, посещая фотовыставку "Знание.Россия - Народы России".

Секретарь СБ РФ также подчеркнул, что все больше людей присоединяются к волонтерскому движению, которое оказывает помощь российским воинам и их семьям в тылу.

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства.