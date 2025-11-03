Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 ноября 2025 / 21:46
КОТИРОВКИ
USD
03/11
80.8861
EUR
03/11
93.3848
Новости часа
CNN: рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 37% Мишустин прилетел в Пекин
Москва
3 ноября 2025 / 21:46
Котировки
USD
03/11
80.8861
0.0000
EUR
03/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / СВО
Общество
Шойгу отметил, что в строй участников СВО встали все народы России
3 ноября 2025 / 19:30
Шойгу отметил, что в строй участников СВО встали все народы России
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Представители всех народов России встали "в единый строй участников специальной военной операции". На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, выступая на полях международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"Основой российского государства служит наша многовековая история совместного проживания народов и защиты наших единых ценностей. Сегодня это наглядно подтверждают представители многих национальностей России, удостоенных высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы страны. Мы все вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших бойцов", - указал Шойгу, посещая фотовыставку "Знание.Россия - Народы России".

Секретарь СБ РФ также подчеркнул, что все больше людей присоединяются к волонтерскому движению, которое оказывает помощь российским воинам и их семьям в тылу.

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:31
CNN: рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 37%
21:15
Мишустин прилетел в Пекин
20:59
Захарова считает, что Италия "рухнет вся" из-за бессмысленных трат на Украину
20:44
Newsweek: США наметили первое испытание МБР после заявлений Трампа
20:30
В России сегодня перерабатывают до 90% отработавшего ядерного топлива
20:13
Фидан обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе
19:57
Трамп заявил, что даже не думает о возможности участия в выборах в 2028 году
19:45
В Непале в результате схода лавины погибли семь человек
19:30
Шойгу отметил, что в строй участников СВО встали все народы России
19:16
Глава МО Бельгии обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения