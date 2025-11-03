В Непале в результате схода лавины погибли семь человек

В результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг Ри (5630 метров) в Непале семь человек погибли, четверо пострадали, судьба еще четверых остается неизвестной. Об этом информировала газета The Kathmandu Post.

"Среди погибших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", - заявил изданию представитель местной полиции Гьян Кумар Махато.

По его данным, сход лавины произошел, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг (6 332 м).

Отмечается, что с наступлением темноты поисково-спасательные работы были прекращены. На рассвете они будут продолжены.

Как ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российское посольство в Непале, граждан РФ среди попавших под лавину альпинистов нет.