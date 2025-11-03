Трамп заявил, что даже не думает о возможности участия в выборах в 2028 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что даже не думает о возможности вновь принять участие в президентских выборах, и не стал уточнять, кого рассматривает в качестве своего вероятного преемника.

"Ну, я даже не думаю об этом. Но скажу вам, что многие хотят, чтобы я опять баллотировался", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он предпринимать попытку в третий раз добиваться избрания на высший государственный пост, несмотря на 22-ю поправку к Конституции США. "Однако разница между нами и демократами состоит в том, что на нашей скамье - сильные кандидатуры. Не хочу называть имена, так как это неуместно. Еще слишком рано", - отметил американский лидер в интервью телекомпании CBS News.

"Мне действительно нравится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Мне нравится госсекретарь США Марко Рубио. Мне нравятся многие. У нас невероятные кандидатуры", - указал политик, когда его попросили уточнить, кого он видит своим возможным преемником.

Принятая в 1951 году 22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее Трамп не раз допускал возможность добиваться избрания главой государства на третий срок.

Трамп во второй раз победил на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал президентский пост в 2017-2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат от демократов Хиллари Клинтон.