3 ноября 2025 / 21:46
1 ноября 2025 / 11:13
Безопасность
Фидан обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе
3 ноября 2025 / 20:13
Фидан обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не выполняет свои обязательства по пропуску гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Израиль должен прекратить нарушения режима прекращения огня. Он также не выполняет свои обязанности по обеспечению доставки гуманитарной помощи. Необходимо обеспечивать въезд порядка 600 грузовиков с помощью и 50 цистерн с топливом. Но мы не видим, чтобы такое количество действительно въезжало в Газу", - сказал он по итогам состоявшейся в Стамбуле встречи глав МИД семи мусульманских стран по Газе.

Фидан также отметил, что "международное сообщество должно продолжать давление на Израиль", который с после "объявления о прекращении огня убил порядка 250 жителей Газы".

