В России сегодня перерабатывают до 90% отработавшего ядерного топлива

Развитие технологий в России позволяет перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива. Об этом заявил гендиректор представительства госкорпорации "Росатом" по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов.

"Современные атомные электростанции, - это в том числе технологии работы с отработавшим ядерным топливом, - стремительно развиваются. На сегодняшний день в России мы уже умеем перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива, и в перспективе до 2030-го года развиваются технологии замкнутого топливного цикла, когда технологии отработавшего топлива вообще не будет, оно будет полностью перерабатываться и загружаться в атомную станцию как новое", - отметил он, выступая на конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана".

Международная конференция и выставка "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана" (CIET 2025) проходит 3-4 ноября в городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. В ней участвуют более 500 делегатов из разных стран.