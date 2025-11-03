Newsweek: США наметили первое испытание МБР после заявлений Трампа

США наметили первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, но без боеголовки, после заявления президента страны Дональда Трампа о возобновлении испытаний. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения.

На прошлой неделе американский лидер поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, сославшись на то, что Россия и Китай якобы продолжают испытания собственных арсеналов. Позднее министр энергетики Крис Райт пояснил, что речь не идет о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.

Вместе с тем Newsweek обращает внимание, что военные США регулярно, несколько раз в год, проводят испытания своего парка МБР для обеспечения его безопасности, надежности и эффективности в качестве стратегического сдерживающего фактора.