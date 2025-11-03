Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Захарова считает, что Италия "рухнет вся" из-за бессмысленных трат на Украину
3 ноября 2025 / 20:59
Захарова считает, что Италия "рухнет вся" из-за бессмысленных трат на Украину
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Италия рухнет вся - "от экономики до башен", пока ее руководство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков на Украину. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на информацию в СМИ о том, что в самом центре Рима на Императорских форумах произошло частичное разрушение исторической башни.

"Напомню, в мае 2025 года МИД Италии отрапортовал о том, что "итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает порядка €2,5 млрд, из них около €1 млрд - для беженцев, €310 млн - на поддержку государственного бюджета и €93 млн - на гуманитарную деятельность". Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - указала Захарова.

По данным агентства ANSA, в результате обвала исторической башни в центре Рима есть четверо пострадавших.

