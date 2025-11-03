Мишустин прилетел в Пекин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продолжает поездку по КНР. После окончания рабочей программы в Ханчжоу он прилетел в Пекин, передает ТАСС.

Во вторник утром у Мишустина запланирована с председателем КНР Си Цзиньпином. В прошлый раз политики виделись 20 декабря 2023 года, когда российский премьер посещал китайскую столицу.

В аэропорту Пекина для встречи Мишустина был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги России и Китая. У трапа его приветствовали посол РФ в КНР Игорь Моргулов, а также помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее в Ханчжоу в провинции Чжэцзян Мишустин встретился со своим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Вместе они провели 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

По итогам переговоров стороны подписали около десятка документов, касающихся взаимодействия в сфере спутниковой навигации, сельского хозяйства, ядерных материалов и веществ и др.