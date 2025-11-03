CNN: рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 37%

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до 37%, обновив исторический минимум с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.

Как отмечается, уровень неодобрения действий американского лидера достиг 63% и стал самым высоким за оба президентских срока Трампа.

Опрос проходил в период с 27 по 30 октября среди более 1,2 тыс. граждан США.

С начала года популярность Трампа переживает резкий спад, согласно данным аналитиков, среди представителей различных демографических групп США.