CNN: рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 37%
3 ноября 2025 / 21:31
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до 37%, обновив исторический минимум с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.
Как отмечается, уровень неодобрения действий американского лидера достиг 63% и стал самым высоким за оба президентских срока Трампа.
Опрос проходил в период с 27 по 30 октября среди более 1,2 тыс. граждан США.
С начала года популярность Трампа переживает резкий спад, согласно данным аналитиков, среди представителей различных демографических групп США.