Президент утвердил День языков народов России

Президент РФ Владимир Путин своими указами установил День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.

День коренных малочисленных народов России будет проводиться с целью сохранения их традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры. День языков народов РФ учреждается с целью сохранения поддержки языков российских народов.

Путин во время заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил учредить День языков народов России, который предлагалось отмечать в день рождения поэта Расула Гамзатова - 8 сентября.

Глава государства тогда отмечал, что автор знаменитого стихотворения "Журавли" считал родными два языка: русский, благодаря которому его творчество получило всемирное признание, и аварский, на котором он создавал свои произведения.