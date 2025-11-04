Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Дмитриев приветствовал решение канцлера ФРГ о высылке мигрантов
4 ноября 2025 / 10:43
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принял меры по высылке мигрантов из страны, чтобы предотвратить "самоубийство западной цивилизации". Соответствующую точку зрения изложил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши статьи об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам", - указал Дмитриев в соцсети Х.