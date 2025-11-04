Мишустин на встрече с Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Хочу передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - отметил он.

Глава российского правительства обратил внимание, что по итогам переговоров лидеров РФ и КНР, которые состоялись в мае в Москве и в сентябре в Пекине, были приняты важные решения, ориентированные на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия двух стран.

Он также напомнил о завершении юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне. "Для дружественных народов России и Китая - это священный праздник, который мы отметили вместе", - указал Мишустин.

Вместе с тем он поздравил Си Цзиньпина с проведением Четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва, выразив уверенность, что "намеченные на предстоящую пятилетку стратегические цели экономического развития Китая будут успешно выполнены".