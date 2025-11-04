Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели
4 ноября 2025 / 11:21
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Кремль будет принимать вопросы россиян для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
"Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с привлечением всего инструментария, в том числе ИИ. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира", - сказал он.
Путин проводит прямую линию с гражданами с 2001 года. В последние несколько лет она совмещена с большой пресс-конференцией. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".