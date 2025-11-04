В России число заболевших гриппом за неделю выросло в два раза

Число заболевших гриппом жителей России демонстрирует рост от недели к неделе, за последние семь дней этот показатель удвоился. Об этом информировали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

"На сегодняшний день в России заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем от недели к неделе увеличивается число больных гриппом. На 44-й неделе 2025 года относительно 43-й недели количество заболевших выросло в два раза и составило 1 513 человек", - следует из сообщения.

Уточняется, что преобладают штаммы гонконгского гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вместе с тем заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тыс. случаев.

"В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа сегодня уже привито свыше 53,3 млн граждан - это 36% населения страны. Роспотребнадзор обращает внимание, что прививаться необходимо ежегодно, так как вирусы гриппа постоянно мутируют, появляются измененные и новые штаммы", - указали в ведомстве.