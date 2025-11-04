Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Любовь к отчизне, уважение к памяти предков и совместные усилия граждан помогут России преодолеть любые трудности и достичь успеха. Об этом заявил космонавт Роскосмоса Олег Платонов с борта МКС на видео, которое распространила госкорпорация.

"День народного единства посвящен главным ценностям, объединяющим все народы нашей огромной страны - истинной любви к отчизне, уважению к памяти предков, стремлению быть достойными гражданами государства. Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха", - сказал он.

Спецкор ТАСС на МКС космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что четыре века назад Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский подняли народ России и отстояли право страны на самостоятельность. "Своим подвигом они показали пример стойкости, мужества и сплоченности", - указал он.

Вместе с тем командир станции Сергей Рыжиков от лица всего экипажа российского сегмента МКС поздравил сограждан с борта станции. "Это праздник тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит ее великую историю и активно трудится на благо России, кто готов встать на защиту своей страны", - подчеркнул космонавт.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.